حقيبة الوسط تعود وبقوة في موضة صيف 2018.. صور

تعد حقيبة الوسط من إحدى علامات الطفولة حيث كانت ترتديها السيدات قديماً واعتبرت وقتها من أحدث صيحات الموضة، وعادت حقيبة الوسط لتتصدر عناوين الموضة مرة اخرى وبقوة، فهي تعد من الحقائب الصغيرة والمريحة في حملها بشكل كبير، بالإضافة إلى أنها تتناسب مع جميع الملابس.





أسباب تجعلك ترتدين هذا النوع من الشنط:





1- شنط الوسط صغيرة للغاية، لذا هي سهلة الحمل.

2- لها إطلالة ولمسة جميلة عند ارتدائها.

3- تعطي شكلا أنيقا بدلا من ارتداء حزام الوسط.

4- يمكنها ان تسع للأشياء الهامة اثناء الخروجات الصيفية والنزهات.

5- توفر الوان كثير منها لتتناسب مع جميع الملابس.

6- يمكن أن تغنيك عن حقيبة الظهر واليد.

7- تحميك من السرقة.





دواعي استخدام شنط الوسط:



