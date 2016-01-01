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حقيبة الوسط تعود وبقوة في موضة صيف 2018.. صور

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:46 ص
حقيبة الوسط
حقيبة الوسط
آية التيجي
تعد حقيبة الوسط من إحدى علامات الطفولة حيث كانت ترتديها السيدات قديماً واعتبرت وقتها من أحدث صيحات الموضة، وعادت حقيبة الوسط لتتصدر عناوين الموضة مرة اخرى وبقوة، فهي تعد من الحقائب الصغيرة والمريحة في حملها بشكل كبير، بالإضافة إلى أنها تتناسب مع جميع الملابس.

أسباب تجعلك ترتدين هذا النوع من الشنط:

1- شنط الوسط صغيرة للغاية، لذا هي سهلة الحمل.
2- لها إطلالة ولمسة جميلة عند ارتدائها.
3- تعطي شكلا أنيقا بدلا من ارتداء حزام الوسط.
4- يمكنها ان تسع للأشياء الهامة اثناء الخروجات الصيفية والنزهات.
5- توفر الوان كثير منها لتتناسب مع جميع الملابس.
6- يمكن أن تغنيك عن حقيبة الظهر واليد.
7- تحميك من السرقة.

دواعي استخدام شنط الوسط:

ويمكن ان ترتدي شنط الوسط في النزهات و الخروجات السريعة، ويمكن ان تستخدميها أثناء الذهاب للجامعة، او حتى للنادي، ويمكن لخروجات العمل ايضا، فهي تتناسب مع جميع الازواق.
حقيبة الوسط تعود وبقوة في موضة صيف 2018.. صور
حقيبة الوسط تعود وبقوة في موضة صيف 2018.. صور
حقيبة الوسط تعود وبقوة في موضة صيف 2018.. صور

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