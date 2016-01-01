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أخبار العالم

ترامب يتسبب فى فضيحة بأول لقاء يجمعه بالملكة إليزابيث.. فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:24 م
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
أحمد قاسم
التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ لحظات، ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وذلك خلال زيارته الأولى للمملكة المتحدة.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبرٍس" البريطانية إن ترامب تسبب في فضيحة كبيرة حيث وصل متأخرًا بطائرته الهليكوبتر أكثر من 15 دقيقة إلى قلعة ويندوسر.

وظلت الملكة إليزابيث واقفة في انتظاره، وهو ما يعد خرقًا للتقاليد والأعراف الدبلوماسية خاصة في مجتمع مثل بريطانيا.

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