شاهد .. منة فضالى فى حفل رامى صبرى

نشرت الفنانة منة فضالى، على صفحتها على الفيس بوك، صور لها من حفل رامى صبرى فى الساحل الشمالى والذى اقيم امس السبت.



وعلقت منة على الصور: "من حفله اخويا وصاحب عمري النجم رامي صبري واخويا الغالي محمد الهجرسي وعشرة العمر المخرج المحترم اسماعيل فاروق، ومرات اخويا رامي صبري حبيبت قلبي شيرين كنت منور يا رمرم برنسيس مكان تحفه بجد وانا كنت مبسوطة وانا معاكم وانا بموت فيكم".



من المعروف ان منة فضالى عرض لها مسلسل سلسال الدم فى شهر رمضان الماضى ، كما تنتظر عرض مسلسل افراح ابليس امام جمال سليمان .

