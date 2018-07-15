ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد .. منة فضالى فى حفل رامى صبرى

الأحد 15/يوليه/2018 - 04:27 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشرت الفنانة منة فضالى، على صفحتها على الفيس بوك، صور لها من حفل رامى صبرى فى الساحل الشمالى والذى اقيم امس السبت.

وعلقت منة على الصور: "من حفله اخويا وصاحب عمري النجم رامي صبري واخويا الغالي محمد الهجرسي وعشرة العمر المخرج المحترم اسماعيل فاروق، ومرات اخويا رامي صبري حبيبت قلبي شيرين كنت منور يا رمرم برنسيس مكان تحفه بجد وانا كنت مبسوطة وانا معاكم وانا بموت فيكم".

من المعروف ان منة فضالى عرض لها مسلسل سلسال الدم فى شهر رمضان الماضى ، كما تنتظر عرض مسلسل افراح ابليس امام جمال سليمان .
شاهد .. منة فضالى فى حفل رامى صبرى
شاهد .. منة فضالى فى حفل رامى صبرى

ترشيحاتنا

صاروخ روسيا الفتاك يخرج إلى العلن ويهدد الولايات المتحدة

الأول على الثانوية الأزهرية: أتمنى أدرس خارج مصر.. فيديو

محمد حسن رسميا في الزمالك لـ5 مواسم

تعرف على مصير الفتاة السعودية بعد معانقتها لـ ماجد المهندس

مرتضى منصور: الزمالك تعاقد مع محمد حسن عندا في طارق حامد

تعرف على رسالة مرتضى منصور لـ مصطفى فتحي

قناع فعال يخلصك من اسمرار البشرة في الصيف

لواء سابق: خاطفو طفل الشروق أجروا مني الفيلا بـ 10 آلاف جنيه شهريا

ما أجر من يصلي وهو جالس.. أمين الفتوى يجيب..فيديو

مساعد وزير النقل يكشف سبب تكرار الحوادث بالبدرشين..فيديو

أقوى تصريح من رئيسة كرواتيا عن مباراة اليوم

مصطفى فتحي يصفع مرتضى منصور ويرفض الانتقال لـ بيراميدز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

إبراهيم حجازى أول الحضور فى عزاء‎ والد زوجة شوبير..فيديو وصور

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

فيديو

بأقل التكاليف.. حضري معجنات حادقة بالجبنة بمذاق لا يقاوم
فيديو جراف..مشوار منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم
وفرى فى النقدية وحضري لأطفالك برجر سمك
مساعد وزير النقل يكشف سبب تكرار الحوادث بالبدرشين..فيديو
وزير النقل: زيادة تذكرة المترو لا تغطي خسائر الهيئة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟