الاتحاد الأرجنتيني يبحث عن بديل سامباولي بعد فضيحة كأس العالم

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم أنه لم يبدأ بعد "أي تحرك" للتواصل مع أي مدرب، لخلافة خورخي سامباولي، الذي أقيل من منصبه، يوم الأحد الماضي.



وقال الاتحاد في بيان متقضب، "يعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أنه لم يبدأ حتى الآن أي مفاوضات مع أي مدرب".



وأضاف "سيدرس مجلس إدارة الاتحاد الخطوات المستقبلية خلال اجتماعه المقبل نهاية الشهر الجاري".



كان الاتحاد الأرجنتيني أقال سامباولي من تدريب المنتخب الأول، عقب الإقصاء المبكر من مونديال روسيا 2018 من الدور ثمن النهائي على يد فرنسا (3-4).



وزعمت الصحف المحلية أن دييجو سيميوني وريكاردو جاريكا ومارسيلو جاياردو وماوريسيو بوكيتينو وخوسيه بيكرمان وخورخي ألميرون وماتياس ألميدا، من بين الأسماء المرشحة لتدريب "الألبيسيليستي".



على جانب آخر، قالت مصادر من داخل الاتحاد إن هناك مقترحا لتولي بيكرمان أو ألخياندرو سابيلا، الذي قاد الأرجنتين في مونديال 2014 بالبرازيل وحصد المركز الثاني حينها، منصب المدير الرياضي للمنتخب والذي يشغله الآن، خورخي بوروتشاجا.

