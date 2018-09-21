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إلهامي الزيات: حصول مطار الأقصر على المركز الأول إفريقيا أمر يدعونا للفخر..فيديو

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 09:03 ص
مطار الأقصر
مطار الأقصر
توك شو
قال إلهامي الزيات، عضو مجلس إدارة الشركات القابضة للمطارات، إن إعلان المجلس العالمي للمطارات "ACI" عن حصول مطار الأقصر الدولي على المركز الأول بقارة إفريقيا في تطبيق قواعد السلامة الجوية لعام 2018، أمر يدعونا للفخر، لافتا إلى أن هناك عددا من المطارات الكبيرة على مستوى العالم كانت تنافسه في حصد المركز الأول.

وأضاف "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "DMC" اليوم، إنه يتم العمل على حل المشاكل الخاصة بمطار القاهرة حتى يقع عليه الاختيار كأفضل مطار في إفريقيا الفترة المقبلة.

وأشار "الزيات"، إلى أنه خلال الـ6 سنوات الأخيرة شهد مطار القاهرة تطورًا ملموسًا قد لا يلحظه الراكب العادي، حيث إنه يولي اهتمامه بموعد إقلاع أو هبوط الطائرات، أو موعد وصول حقائبه فقط، لكن هناك تطورا واضحا في معايير الأمان، مؤكدا أنهم يعملون بالتوازي لتطوير كافة المطارات في آنٍ واحد.

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