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رياضة

دوري أبطال أفريقيا .. خناقة شوارع بين لاعبي الترجي والنجم

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 08:00 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
نشبت مشادة بين لاعبي فريق الترجي التونسي والنجم الساحلي، بعد تقدم الترجي بهدف وتأكد وصوله إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونزف لاعب فريق النجم الساحلي عمار جمال بعد اشتباكه مع أحد لاعبي فريق الترجي، وتدخل حكم المباراة وأشهر البطاقة الحمراء في وجه عمار وأنذر لاعب النجم الساحلي .

جدير بالذكر أن الترجي التونسي تأكد تأهله إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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