مدير إدارة المعادي التعليمية تتابع بدء الدراسة بمدرسة طرة بنين الابتدائية

قامت منذ قليل أمانى خيرى، مدير إدارة المعادي التعليمية، بزيارة تفقدية لمدرسة طرة بنين الابتدائية، لمتابعة انتظام أول يوم في العام الدراسي الجديد 2018 /2019.



وقد تضمنت الزيارة حضور استقبال المدرسة للتلاميذ في أول يوم، وتفقد الفصول التي تم تزينها لاستقبال الطلاب، والتأكد من جاهزية المدرسة من جميع النواحي لبدء الدراسة.



جدير بالذكر أنه قد بدأ اليوم العام الدراسي 2018 /2019، في بعض المدارس التي لا تطبق إجازة السبت على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يشهد هذا العام الدراسي تطبيق نظام التعليم الجديد لأول مرة على تلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، كما سيشهد هذا العام تطبيق نظام الثانوية التراكمية والامتحانات الإلكترونية.