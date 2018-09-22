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حوادث

ضبط 4 أسلحة نارية بحوزة مسجل خطر في كفر الشيخ

السبت 22/سبتمبر/2018 - 04:55 م
ضبط -ارشيفية
ضبط -ارشيفية
محمود زيدان
تمكنت مباحث مركز بيلا بكفر الشيخ، من ضبط مسجل شقي خطر، بحوزته 4 أسلحة نارية ومجموعة من الذخائر، خلال أحد الأكمنة التي استهدفت ضبطه، حيث تم تحريز المضبوطات، وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "ع.ت.ي"، 54 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا "مسجل شقى خطر، فرض سيطرة"، لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وألقى الرائد محمد قطاطو رئيس مباحث مركز بيلا، تحت إشراف العقيد توفيق، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والعميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، القبض على المتهم، عقب تقنين الإجراءات، وبحوزته بندقية آلية و2 بندقية خرطوش وطبنجة و124 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وهاتف محمول.

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