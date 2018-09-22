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هتاف الجالية المصرية يملأ شوارع نيويورك دعما للسيسي من أمام مقر إقامته

السبت 22/سبتمبر/2018 - 09:59 م
صدى البلد
أسامة علي
عرضت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو يبرز احتشاد الجالية المصرية بأمريكا أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نيويورك.

وبرز خلال الفيديو تجمع الجالية المصرية وهى ترفع أعلام مصر وصور الرئيس السيسى وتهتف اسم مصر عاليا لتملأ هتافاتها شوارع العاصمة الأمريكية نيويورك، كما يبرز الفيديو أيضا خروج الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحية الجماهير المصرية المحتشدة.

وكانت من أبرز هتافات الجالية المصرية "تحيا مصر"، "تعيشى يا مصر"، "بنحبك وبندعمك ياسيسى".

وصرح العديد من المشاركين :" أنهم تجمعوا لدعم الرئيس السيسى وللتعبير له عن حبهم ودعمهم له ". 

وكانت قد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 73.

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