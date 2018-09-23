وائل جمعة يعلن موقفه من انتخابات اتحاد الكرة التكميلية.. فيديو

حسم وائل جمعة مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي موقفه من الترشح من جديد لانتخابات اتحاد الكرة المصري الذي يترأسه هاني أبو ريدة.



وقال جمعة في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لا انوي الترشح للانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة".



وكان وائل جمعة قد ترشح لانتخابات اتحاد الكرة المصري في قائمة هاني ابو ريدة بصحبة حازم امام ولاكن لاعب النادي الأهلي السابق لم يوفق في التواجد بمجلس الجبلاية.

