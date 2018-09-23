مسئولان بالتعليم يتابعان بدء الدراسة بمدارس باب الشعرية

يتفقد الآن ياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والمشرف على التعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم، والإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي بالوزارة، بمدارس باب الشعرية، حيث بدأت الجولة بمدرسة باب الشعرية الثانوية بنات ثم مدرسة باب البحر وأم المؤمنين.



وتشمل هذه الزيارة حضور طابور الصباح وتفقد الفصول والاطمئنان على انتظام بدء العام الدراسي الجديد.



وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كلف قيادات الوزارة بالمرور على المديريات التعليمية مع بداية العام الدراسى؛ لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس، والوقوف على إتمام التجهيزات وانتهاء أعمال الصيانة، بالإضافة إلى التأكيد على تسلم الكتب، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتذليل كافة العقبات أمامهم.