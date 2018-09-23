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محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بالكورنيش

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 08:41 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أجرى الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، جولة مفاجئة لطريق الكورنيش، اليوم الأحد، لمتابعة أعمال ترميم الطريق وقطاعات الأسفلت ورفع كفائته بطول الكورنيش، وكذا التأكد من جاهزية شنايش الأمطار وتطهيرها، استعدادا لاستقبال موسم الشتاء، بحضور اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال الترميم التي تتم بطريق الكورنيش، خاصة حول شنايش الأمطار، والجزيرة الوسطى للطريق وترميم الحفر بها، فضلاً عن الانتهاء من أعمال الإنارة وإعادة الشيء لأصله، وشدد على مسئولي الطرق بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء منها قبل بداية موسم الشتاء، مؤكدًا على ضرورة مطابقتها للمواصفات القياسية.

وكلّف "قنصوة" مسئولي الصرف الصحي بضرورة مراجعة الشنايش بجانبي طريق الكورنيش وعمل الصيانة اللازمة لها وتطهيرها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعًا لانسدادها مرة أخرى، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون، وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندري.

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