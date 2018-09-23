ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التعليم تشدد على عدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:07 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي - عدسة ايهاب عمر
أصدر الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، تعليمات بعدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات، مشددا على ضرورة تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب بلا استثناء.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها خيري في مدرسة المؤمنين الابتدائية بباب الشعرية.

كلف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قيادات الوزارة بالمرور على المديريات التعليمية مع بداية العام الدراسى؛ لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس، والوقوف على إتمام التجهيزات وانتهاء أعمال الصيانة، بالإضافة إلى التأكيد على تسلم الكتب، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتذليل كافة العقبات أمامهم.

ترشيحاتنا

وفاة الحالة الرابعة في كارثة الغسيل الكلوي بالشرقية

جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بالكورنيش

ناسا تعلن عن حاجتها إلى موظف للنوم براتب خيالي

مزيكا تطرح كليب sorry لـ أوكا وأورتيجا

عمرو أديب يدعم دينا الشربيني برسالة على واتساب.. فيديو

تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك امام المقاولون

سفيرة بلجيكا بالقاهرة: نتمنى للطلاب المصريين عاما مثمرا

المفتي السابق يوضح حكم من ترك الصلاة على النبي أثناء التشهد

اليوم.. أولى جلسات محاكمة قتلة رئيس دير الأنبا مقار

محمد يوسف: سعيد بعودة الجمهور وحذرنا اللاعبين قبل مباراة حورويا.. فيديو

ابنة رئيس أمريكي سابق: تعرضت للاغتصاب وأدعم ضحية مرشح ترامب

محمد يوسف لـ مؤمن زكريا: الأهلي خيره على الكل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجمات يتنافسن على اجمل فستان فى الجونة.. أبرزهن ليلى علوى وأغربهن جميلة عوض.. صور

اختبار DNA يجمع شمل شقيقين بعد 34 عاما من الانفصال.. صور

فى عيد ميلادها.. إطلالات جريئة لـ ريهام حجاج .. صور

ياسمين علي في ضيافة صدى البلد ..صور

يسرا بإطلالة أنيقة باليوم الثاني لمهرجان الجونة

فيديو

شريف إكرامي: لولا اصابة الشناوي لما شاركت في كأس العالم ..فيديو
محمد يوسف: سعيد بعودة الجمهور وحذرنا اللاعبين قبل مباراة حورويا.. فيديو
إكرامي ينفعل على الهواء: الخطيب مش حنفي.. فيديو
وائل جمعة يعلن موقفه من انتخابات اتحاد الكرة التكميلية.. فيديو
محمد يوسف لـ مؤمن زكريا: الأهلي خيره على الكل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على منع العمل لمن تجاوز الستين عاما؟

هل توافق على منع العمل لمن تجاوز الستين عاما؟