التعليم تشدد على عدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات

أصدر الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، تعليمات بعدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات، مشددا على ضرورة تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب بلا استثناء.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها خيري في مدرسة المؤمنين الابتدائية بباب الشعرية.



كلف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قيادات الوزارة بالمرور على المديريات التعليمية مع بداية العام الدراسى؛ لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس، والوقوف على إتمام التجهيزات وانتهاء أعمال الصيانة، بالإضافة إلى التأكيد على تسلم الكتب، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتذليل كافة العقبات أمامهم.