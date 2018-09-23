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تعليم

جامعة أسوان تستقبل طلابها فى العام الجامعى الجديد.. فيديو وصور

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 03:01 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
استقبلت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب، الطلاب والطالبات القدامى والجدد فى أول أيام العام الجامعى الجديد 2018 /2019، وذلك عقب انتهاء أعمال الصيانة والتجديد للمنشآت والمعامل والمدرجات بجميع الكليات.

ورحّب الدكتور أحمد غلاب، بالطلاب القدامى والجدد، وحثهم على المشاركة فى كافة الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدم التركيز على الجانب الأكاديمى فقط.

وقال رئيس جامعة أسوان: إن عدد الكليات التي بدأت فيها الدراسة بمقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة ارتفع هذا العام إلى 7 كليات وهي: الطب والآداب والآثار ودار العلوم والتجارة والألسن والحقوق، علاوة على انتظام الدراسة فى باقي كليات الجامعة والتي وصل عددها حاليًا إلى 19 كلية، بالاضافة إلى معهد البحوث والدراسات الإفريقية.

وأشار أحمد غلاب إلى أنه تم تدعيم أسطول جامعة أسوان بـ6 أتوبيسات جديدة بهدف توفير وسائل المواصلات للطلاب وتسهيل حركة تنقلهم، كما سيتم تسيير أتوبيسين لنقل الطلاب من مدينة أسوان إلى مقر الجامعة بصحارى والعكس، علاوة على تشغيل أتوبيسين آخر من كورنيش النيل إلى مقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة.

وأوضح "غلاب" أنه تم تجهيز المدن الجامعية لاستقبال الطلاب والطالبات بإجمالى 2934 طالبة وطالبة، بالتوازى مع إنهاء إجراء كافة أعمال الصيانة اللازمة حيث يشهد هذا العام افتتاح مجمع جديد للطلاب أمام كلية هندسة الطاقة والذى سيستوعب 300 طالب.
جامعة أسوان تستقبل طلابها فى العام الجامعى الجديد.. فيديو وصور
جامعة أسوان تستقبل طلابها فى العام الجامعى الجديد.. فيديو وصور
جامعة أسوان تستقبل طلابها فى العام الجامعى الجديد.. فيديو وصور

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