جامعة أسوان تستقبل طلابها فى العام الجامعى الجديد.. فيديو وصور

استقبلت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب، الطلاب والطالبات القدامى والجدد فى أول أيام العام الجامعى الجديد 2018 /2019، وذلك عقب انتهاء أعمال الصيانة والتجديد للمنشآت والمعامل والمدرجات بجميع الكليات.

ورحّب الدكتور أحمد غلاب، بالطلاب القدامى والجدد، وحثهم على المشاركة فى كافة الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدم التركيز على الجانب الأكاديمى فقط.





وقال رئيس جامعة أسوان: إن عدد الكليات التي بدأت فيها الدراسة بمقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة ارتفع هذا العام إلى 7 كليات وهي: الطب والآداب والآثار ودار العلوم والتجارة والألسن والحقوق، علاوة على انتظام الدراسة فى باقي كليات الجامعة والتي وصل عددها حاليًا إلى 19 كلية، بالاضافة إلى معهد البحوث والدراسات الإفريقية.





وأشار أحمد غلاب إلى أنه تم تدعيم أسطول جامعة أسوان بـ6 أتوبيسات جديدة بهدف توفير وسائل المواصلات للطلاب وتسهيل حركة تنقلهم، كما سيتم تسيير أتوبيسين لنقل الطلاب من مدينة أسوان إلى مقر الجامعة بصحارى والعكس، علاوة على تشغيل أتوبيسين آخر من كورنيش النيل إلى مقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة.



