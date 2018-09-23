المدارس اليابانية في مصر.. بعض الطلاب المتقدمين مازالوا على قائمة الانتظار

المدارس اليابانية في مصر.. أكد محمد لاشين، مسئول شئون الطلاب بالمدرسة المصرية اليابانية بالتجمع، أنه بالنسبة لأولياء الأمور الذين وجدوا أسماء أبنائهم في الكشوف المعلنة للطلاب المقبولين بالمدارس اليابانية في مصر عبر موقع وزارة التربية والتعليم، دون أن يتلقوا إيميلا من الوزارة بالقبول والمصروفات، فهذا يعني أن أبناءهم على "قائمة الانتظار".



وقال لاشين، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن شركة الرواد المسئولة عن إدارة المدارس اليابانية في مصر، شددت على أنه يجب على ولي الأمر ألا يتوجه للبنك ويسدد مصروفات المدارس اليابانية إلا في حالة ما إذا وصله إيميل رسمي من الوزارة بقبول ابنه أو ابنته بالمدرسة، وإيميل آخر خاص بالمدرسة التي تم القبول فيها، وإيميل ثالث يحدد المصروفات والزي ورقم الحساب الخاص بدفع المصروفات.



جدير بالذكر أن عدد المدارس اليابانية في مصر 34 مدرسة على مستوى الجمهورية، تقرر تشغيلها رسميًا خلال العام الدراسي الجديد 2018/2019، وبلغ عدد الطلاب المقبولين فيها 13 ألفا و240 طالبا وطالبة في رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي، ويبلغ عدد المعلمين في الـ34 مدرسة 679 معلما ومعلمة، بالإضافة إلى المديرين والوكلاء والإداريين والمعاونين.



أما عن أماكن المدارس اليابانية في مصر فبيانها كالتالي:



في محافظة القاهرة: المدرسة المصرية اليابانية 1 بالشروق، والمدرسة المصرية اليابانية 2 بالشروق، والمدرسة المصرية اليابانية 2 بالقاهرة الجديدة.



وفي محافظة الجيزة: المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر، والمدرسة المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، والمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد.



وفي محافظة الإسكندرية: المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب 1، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب 2.



وفي محافظة بورسعيد: المدرسة المصرية اليابانية بحي العرب.



وفي محافظة السويس: المدرسة المصرية اليابانية بفيصل.



وفي محافظة دمياط: المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة.



وفي محافظة الدقهلية: المدرسة المصرية اليابانية بجمصة.



وفي محافظة الشرقية: المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر، والمدرسة المصرية اليابانية 1 بمدينة العاشر، والمدرسة المصرية اليابانية 2 بمدينة العاشر.



وفي محافظة القليوبية: المدرسة المصرية اليابانية بالعبور.



وفي محافظة كفر الشيخ: المدرسة المصرية اليابانية ببيلا.



وفي محافظة الغربية: المدرسة المصرية اليابانية بطنطا، ومدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية، والمدرسة المصرية اليابانية بسمنود.



وفي محافظة المنوفية: المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم، والمدرسة المصرية اليابانية بقويسنا.



وفي محافظة البحيرة: المدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسى.



وفي محافظة الإسماعيلية: المدرسة المصرية اليابانية بالإسماعيلية.



وفي محافظة بني سويف: المدرسة المصرية اليابانية ببني سويف الجديدة.



وفي محافظة الفيوم: المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم، والمدرسة المصرية اليابانية بسنورس.



وفي محافظة المنيا: المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة.



وفي محافظة أسيوط: المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة.



وفي محافظة قنا: المدرسة المصرية اليابانية بمدينة قنا.



وفي محافظة أسوان: المدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد.



وفي محافظة البحر الأحمر: المصرية اليابانية 1 بالغردقة، والمصرية اليابانية 2 بالغردقة.