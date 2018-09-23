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رياضة

فرص محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:09 م
محمد صلاح نجم المنتخب
محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول
عمرو الحلوانى
تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم أجمع إلى العاصمة الإنجليزية "لندن" غدا الاثنين والتى تستضيف الحفل السنوى لتوزيع جوائز الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، و سيتم خلالها الكشف عن هوية الفائز أفضل لاعب فى العالم لعام 2018.

ويتنافس النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى، مع كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى، ولوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا ونادى ريال مدريد الإسبانى على الفوز بالجائزة.

تمثل الجماهير نسبة "25%"، والصحفيون ووسائل الإعلام "25%"، والمدربون وقائدو المنتخبات الوطنية 50%"، من التصويت للاعبين الثلاثة الذين يفضلونهم، من خلال منحهم 5 نقاط، أو 3 نقاط أو نقطة.

وهو الأمر الذى يشير إلى أن فرصة محمد صلاح كبيرة للغاية فى التتويج بجائزة أفضل لاعب فى العالم فى ظل الشعبية الكبيرة التى يتمتع بها فى العالم أجمع واتفاق الجماهير على انه الأفضل على الإطلاق فى موسم 2017/2018 .

وكذلك الحال بالنسبة للمدربين ويأمل صلاح فى الحصول على أكبر نسبة من أصوات المدربين فى قارتى أفريقيا وأسيا بعد تجربته غير الجيدة مع قارة أوروبا عقب حصوله على المركز الثالث فى جائزة أفضل لاعب فى أوروبا .

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