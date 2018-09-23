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التعليم: تدريب المعلم يستغرق سنة.. وفرض غرامات على الطلاب المتغيبين عبث

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:32 م
طارق شوقى
طارق شوقى
حمزة شعيب
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه قام بجولات تفقدية مفاجئة لخمس مدارس ابتدائية فضلا عن مدرستين ثانوي بأسيوط، بخلاف انتشار 26 قيادة من الوزارة في المحافظات.

وتابع وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى فى برنامج « على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن التقارير إيجابية في أول يوم دراسي والنتائج فاقت توقعاتنا، مشيرا إلى أنه زار مدرسة يابانية بأسيوط الجديدة.

وأضاف وزير التعليم: «نتابع وصول الكتب الجديدة إلى جميع المدارس في موعدها، وستصل إلى جميع المدارس الابتدائية يوم الخميس بحد أقصى، لافتا إلى أن نسبة وصول الكتب إلى المدارس الإعدادية والثانوية وصلت إلى 95%، وسيتم الانتهاء من إمداد المدارس بشبكات الألياف الضوئية والشاشات والتابلت نهاية أكتوبر، حيث سيتم توزيع 700 ألف تابلت على المدارس.

وأكد شوقي أن تدريب المعلمين على النظام الجديد سيستمر لمدة سنة، مشيرا إلى أن التدريب الذي تلقاه 128 ألف معلم يعد جولة أولى فقط.

ونفى شوقي ما تردد حول فرض غرامة على الطلاب الذين لم يذهبوا إلى المدارس أول يوم، معلقًا «هذا عبث ، نحن نتعرض لشائعات، وكل ما يقرأه الأهالي خطأ، إذا لم يكن تصريحا رسميا.

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