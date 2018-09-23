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رياضة

نائب رئيس المصري يتحدث عن أجواء مباراة اتحاد العاصمة ودور حسام وإبراهيم

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 11:40 م
المصري
المصري
عمرو ابوبكر
أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري، أن لاعبي الفريق وجهازهم الفني بقيادة حسام حسن دائمًا عند حسن ظن الجماهير دومًا.

وقال "الخولي"، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه هاني حتحوت عبر "صدى البلد": "مبروك لجمهور المصري العظيم ونستحق التأهل والفريق دائمًا يكون عند حسن ظننا".

وتابع: "كنا نتوقع التشكيل وأننا سنخوض اللقاء بشكل هجومي رغم اعتقاد البعض باننا سنكون صيد سهل لفريق اتحاد العاصمة ولكن لدينا لاعبين رجالة".

وأضاف نائب رئيس المصري: "الأجواء كانت صعبة في الملعب ومعروف اننا لما بنكون في ملعب في سطيف بتكون الأجواء صعبة أمام 20 ألف مشجع مع لعيبة قليلة الخبرة، لكن دائمًا نراهن على حماس اللاعبين وخبرات حسام وابراهيم حسن بعد مرورهما بأجواء مثل هذه من قبل".

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