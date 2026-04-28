لسداد مديونية البنك.. شخص يدعى بيع أشقائة قطعة أرض ميراث وهو خارج البلاد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة أحد الأشخاص من أشقائه لقيامهم بإستغلال تواجده خارج البلاد ومحاولة بيع قطعة أرض ملكه آلت إليه بالميراث بالفيوم.

و بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (متواجد خارج البلاد حالياً) وبإستدعاء شقيقه (مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم) أقر بورود إنذار قضائى له وأشقائه من أحد البنوك منذ أكثر من 7 سنوات للمطالبة بسداد مديونية على والده المتوفى ، فقام بالإتفاق مع أشقائه من ضمنهم القائم على النشر ببيع جزء من حصصهم بالميراث ليقوموا بسداد المديونية ، وأن شقيقه قام بتقديم شكواه لرغبته فـى العدول عن الإتفاق السابق إبرامه بينهم ، وبسؤال أشقائهم (مقيمين بذات دائرة المركز) أيدوا ما سبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.