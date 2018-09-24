الرئيس الأمريكي يعلن عن لقاء يجمعه بزعيم أسيوي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عقده لقاء مع رئيس وزراء اليابان شينزو أبي، وذلك عقب فوزه بجولة جديدة من رئاسة الوزراء في الانتخابات الاخيرة.



وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي سيأتي إلى برج ترامب لتناول وجبة الغذاء".



وأضاف: "لكن الأهم من ذلك أنه حقق انتصارًا ساحقًا عظيمًا في اليابان. سوف أهنئه نيابة عن الشعب الأمريكي!".



يأتي ذلك ضمن اللقاءات التي تجمع قادة العالم على هامش اجتماع الجمعية العامة رقم 73 للأمم المتحدة.