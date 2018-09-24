السيسي يشارك في قمة مانديلا للسلام بالأمم المتحدة ويلتقي ترامب .. اليوم

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في وقت لاحق اليوم /الإثنين/ في قمة (نيلسون مانديلا للسلام) في الجمعية العامة للامم المتحدة.



وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة أمام القمة تتضمن تحية للرئيس مانديلا كرمز للسلام وأحد المعالم الكبيرة في إفريقيا إلى جانب العديد من الشخصيات الإفريقية الأخري البارزة، كما تتضمن الكلمة بعض المواقف لمصر في افريقيا.



وأوضح المتحدث الرئاسي أن الرئيس السيسي سيلتقي - بعد ذلك بمقر الأمم المتحدة - رئيسي وزراء بلغاريا والنرويج. كما يلتقي الرئيس السيسي - عقب ذلك بمقر إقامته بنيويورك - بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.