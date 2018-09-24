ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السيسي يشارك في قمة مانديلا للسلام بالأمم المتحدة ويلتقي ترامب .. اليوم

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:31 ص
السيسي وترامب
السيسي وترامب
أ ش أ
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في وقت لاحق اليوم /الإثنين/ في قمة (نيلسون مانديلا للسلام) في الجمعية العامة للامم المتحدة.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة أمام القمة تتضمن تحية للرئيس مانديلا كرمز للسلام وأحد المعالم الكبيرة في إفريقيا إلى جانب العديد من الشخصيات الإفريقية الأخري البارزة، كما تتضمن الكلمة بعض المواقف لمصر في افريقيا.

وأوضح المتحدث الرئاسي أن الرئيس السيسي سيلتقي - بعد ذلك بمقر الأمم المتحدة - رئيسي وزراء بلغاريا والنرويج. كما يلتقي الرئيس السيسي - عقب ذلك بمقر إقامته بنيويورك - بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ترشيحاتنا

مستشارة سابقة بالبيت الأبيض تكشف سبب انسحاب أمريكا من الشرق الأوسط

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

أحمد عيد عبد الملك: كوستا مستفز أكثر مني.. فيديو

ضبط كميات من الحشيش والحبوب المخدرة وأكثر من نصف مليون جنيه في بلبيس

رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على فروسينوني ويتصدر الكالشيو.. فيديو

وزير الخارجية الأمريكي: سنربح الحرب التجارية ضد الصين

وزير التعليم عن وفاة طالب: شيء طبيعي ومتوقع حدوثه.. فيديو

فيلم يوم الدين يفتح الطريق إلى الأوسكار .. ناقدون: الفيلم له حظوظ جيدة في الوصول إلى قمة أفلام الأوسكار.. وعلى الدولة دعم هذه النوعية من الأعمال

ميدو يكشف كواليس اجتماع فيفا مع أساطير كرة القدم

جماهير الزمالك يلقون الزجاجات على لاعب المقاولون أثناء تبديله القميص.. فيديو

البحوث الإسلامية يكشف عن صلاة يحبها الله تعالى

أول يوم مدارس .. وفاة تلميذ بسبب التختة الأولى.. وفقأ عين آخر.. وحالات هروب جماعى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين رضا تخطف الأنظار في عرض فيلم شوكة وسكينة بالجونة ..صور

احتفالية في مطار هونج كونج بوصول أول رحلة لمصر للطيران.. صور

السيسي يستقبل بن زايد.. ويؤكد: تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك ..صور

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

3 مشاهد كارثية تلخص أول أيام العام الدراسي .. صور

فيديو

جدو: أحمد عيد يصنع الفارق دائمًا.. ويستطيع كسر نادي المائة.. فيديو
أحمد عيد عبد الملك: كوستا مستفز أكثر مني.. فيديو
جدو: هدفي العودة لمنتخب مصر من بوابة الجونة.. فيديو
أحمد عيد: بيراميدز مش مانشستر سيتي ولن يستطيع عمل جمهور.. فيديو
جدو: مباراة حورويا كانت صعبة ولكن الأهلي لا يخذل جمهوره.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟