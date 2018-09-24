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أخبار البلد

مديرة صندوق النقد الدولي لـ السيسي : الاقتصاد المصرى أظهر علامات جيدة للتعافي

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:38 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى و مديرة صندوق النقد الدولي
عبد العزيز جمال

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد وذلك بمقر إقامته في نيويورك، حيث تطرق اللقاء إلى التقدم الجيد الذى تحقق فى البرنامج الاقتصادى فى مصر، بدعم تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وأكدت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصرى أظهر علامات جيدة للتعافى، وسجل معدل النمو الاقتصادى واحدا من أعلى المعدلات فى منطقة الشرق الأوسط ، مؤكدة على التزام صندوق النقد الدولى بدعم الاقتصاد والشعب المصرى.

وأوضحت كريستين لاجارد، أنه تم الاتفاق على البناء على ما تحقق من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصاد الكلى بدعم الإصلاحات الهيكلية، حيث تسهم تلك الإصلاحات فى نمو أكثر استدامة واحتوائية وبدور أكبر للقطاع الخاص، بما يعود على الشباب المصرى بمزيد من فرص العمل، بالتوازى مع توفير موارد لازمة لشبكة الحماية الاجتماعية.

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