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أخبار البلد

إيبارشية المنوفية تحتفل بمئوية مدارس الأحد.. صور

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:31 ص
صدى البلد
مايكل سمير
احتفلت إيبارشية المنوفية بمئوية مدارس الأحد بكنيسة الشهيد مارجرجس ببلدة البتانون،بحضور نيافة الأنبا بنيامين مطران الإيبارشية.

بدأت الاحتفالية بعروض من مجموعة الأنبا صرابامون الكشفية والتي تحتفل بعامها الـ٣٢، ثم افتتح نيافته قاعة الأرشيدياكون حبيب جرجس ومكتبة الإطلاع والاستعارة وتفقد قاعات التربية الكنسية بمبنى الخدمات الجديد.

وقدم كورال وخوارس مدارس الأحد العديد من التراتيل والألحان وكذلك العروض الفنية من رسم وعزف موسيقي وألحان من تراث الكنيسة وعروض كمبيوتر تحكي قصة نشأة مدارس الاحد.

كما تحدث في الاحتفالية عديد من الآباء الكهنة والأراخنة من أمناء الخدمة القدامى والحاليين.

واختتم الحفل بكلمة نيافة الأنبا بنيامين الذي وزع عقب انتهائها هدايا على الخريجين والمتفوقين في الشهادات الدراسية.
إيبارشية المنوفية تحتفل بمئوية مدارس الأحد.. صور
إيبارشية المنوفية تحتفل بمئوية مدارس الأحد.. صور
إيبارشية المنوفية تحتفل بمئوية مدارس الأحد.. صور
إيبارشية المنوفية تحتفل بمئوية مدارس الأحد.. صور
إيبارشية المنوفية تحتفل بمئوية مدارس الأحد.. صور
إيبارشية المنوفية تحتفل بمئوية مدارس الأحد.. صور

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