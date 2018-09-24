نقل فلاح أصيب بحالة تسمم لمركز السموم بالإسكندرية

أصيب فلاح بحالة تسمم حاد، إثر تناوله مبيدا حشريا سائلا عن طريق الخطأ ، وتم نقل المصاب من مسنشفى جراحات اليوم الواحد لقسم السموم بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطل وادى النطرون يفيد بوصول المدعو أ ع ع 37 سنة فلاح ومقيم قرية الطبرانى بدائرة المركز لمستشفى جراحات اليوم الواحد مصابا بحالة "تسمم - إدعاء تناول ماده كيميائيه " وتم تحويله لمركز السموم بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية.



وبسؤاله قرر بتناوله كميه من سائل لمبيد حشرى "عن طريق الخطأ"، من زجاجه إعتقادًا منه أنها مياها للشرب مما أدى لإصابته .. ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.



تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق.