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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ضبط 3 أطنان ونصف أسماك ورنجة مجهولة المصدر في الصالحية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكدت وكيلة وزارة التموين بالشرقية انه قامت إدارة تموين الصالحية الجديدة برئاسة نشأت عبدالله مدير الإدارة وبالاشتراك مع مكتب تموين الصالحية بشن حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة علي ثلاجات اللحوم والاسماك ومصانع الرنجة حيث تم المرور على مصنعين اسماك مجمدة ورنجة.

 وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين حيث تم تحرير محضر رقم 1508جنح القسم ضد مصنع أسماك و رنجة.

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كما تم تحرير محضر رقم 1509 جنح القسم ضد مصنع أسماك وأسفرت تلك الحملات عن التحفظ على 3 طن و500 كيلو اسماك مجهولة المصدر.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية التموين وجهاز حماية المستهلك التموين بالشرقية الجهات الرقابية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحملات التفتيشية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية تكثيف الحملات التفتيشية

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