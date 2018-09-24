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حوادث

إخماد حريق هائل بحظيرة مواشي بالمنوفية

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:41 ص
ًصورة أرشيفية - حريق
ًصورة أرشيفية - حريق
محمد امين
شب حريق هائل بحظيرة ماشية بقرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية وتم السيطرة علي الحريق بواسطة سيارات الإطفاء وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سمير أبوزامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية ، إخطارا يفيد بنشوب حريق بحظيرة ماشية بقرية زاوية الناعورة التابعة للمركز.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية التى تمكنت من محاصرة النيران ومنعه، وبالمعاينة تبين نشوب الحريق بكمية من الأخشاب والبوص بالحظيرة مما ادي لاحتراق رأس ماشية و تمكنت القوات من إنقاذ الباقي.

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