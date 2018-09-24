إخماد حريق هائل بحظيرة مواشي بالمنوفية

شب حريق هائل بحظيرة ماشية بقرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية وتم السيطرة علي الحريق بواسطة سيارات الإطفاء وتم تحرير محضر بالواقعة.



تلقى اللواء سمير أبوزامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية ، إخطارا يفيد بنشوب حريق بحظيرة ماشية بقرية زاوية الناعورة التابعة للمركز.



وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية التى تمكنت من محاصرة النيران ومنعه، وبالمعاينة تبين نشوب الحريق بكمية من الأخشاب والبوص بالحظيرة مما ادي لاحتراق رأس ماشية و تمكنت القوات من إنقاذ الباقي.