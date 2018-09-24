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اقتصاد

شعبة الأرز: ارتفاع عدد الموردين إلى 50 شركة لتوفير المحصول المحلى

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:04 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أعلن الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بدء توريد الأرز المحلى الأبيض المخصص لشهر أكتوبر المقبل لوزارة التموين والتجارة الداخلية تمهيدا لصرفه لأصحاب البطاقات ضمن مقررات الشهر المقبل حيث من المقرر أن يتم توريد كميات تتراوح من 38 ألفا الى 40 ألف طن أرز أبيض معبأ خلال شهر أكتوبر.

وأكد الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز فى تصريحات اليوم ارتفاع عدد الشركات والمضارب التي تورد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين ضمن مقررات الشهر المقبل إلى 50 شركة، وأن هذه الشركات ستقوم بتوريد اى كميات تحتاجها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الأرز المحلى للمواطنين سواء من خلال بطاقات التموين أو من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وأوضح " رجب شحاتة " أن الشعبة تلقت العديد من العروض بشأن توفير الأرز الابيض من الخارج من نوعيات جيده وتشبه الأرز المحلى المصرى من حيث الطعم واللون بسعر 370 دولارا للطن بما يعادل 6600 جنيه مصرى بجانب 200 جنيه تخليص والتسليم فورى بمجرد التعاقد، كما تلقت عروضا بسعر الطن 350 دولارا بما يعادل 6250 جنيها للطن بجانب 200 جنيه تخليص ، والتسليم خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر المقبل ،لافتا الى أن الأولوية للمنتج المحلى فى إطار دعم المنتجات والسلع المصرية وتشجيع المزارعين على زراعة الأرز وفقا للمساحات المحددة من وزارة الرى ، حيث أن أصحاب المضارب والموردين يقومون بتوريد الأرز المحلى الأبيض بانتظام وفقا للتعاقدات مع وزارة التموين.

وأشار "رجب شحاتة" إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تواصل مستمر مع شعبة الأرز بهدف توفير الكميات المطلوبة وطرحها للمواطنين على بطاقات التموين ، كما أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم إصرار على الوقوف بجانب الدولة ودعم القيادة السياسية فى ظل حرصها على توفير السلع الاساسية للمواطنين فى مختلف المناطق.

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