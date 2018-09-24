ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

هزيمتان قويتان لحزب بوتين في الانتخابات المحلية

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:13 م
صدى البلد
حسن محرم
تعرض الحزب الحاكم في روسيا، لهزيمتين موجعتين في انتخابات محلية، جرت أمس الأحد، أمام قوميين وسطيين، بسبب تزايد الاستياء من خطة رفع سن التقاعد.

وذكرت شبكة "مونت كارلو" الفرنسية أن حزب "روسيا الموحدة" الموالي للكرملين خسر الجولة الثانية من الانتخابات لاختيار حاكمي منطقتين رئيسيتين، بعدما سجل الحزب تراجعا هو الأكبر له منذ 10 سنوات، خلال الدورة الأولى التي جرت الأحد الماضي.

ووفقا للنتائج، فاز فلاديمير سبايجن، مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي لروسيا، بـ 57% من الأصوات في منطقة فلاديمير، ليطيح بالحاكمة الحالية التابعة للكرملين، التي كانت تتولى المنطقة.

وفي نفس الوقت، خسر حزب روسيا الموحدة أمام القوميين في منطقة خبروفسك بأقصى الشرق، إذ فاز مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي بـ 70% من الأصوات.

والأسبوع الماضي واجه الكرملين بضربتين انتخابيتين في منطقة بريموسكي كراي وخاكاسيا حيث فشل مرشحاه في الفوز في الجولة الأولى.

وألغيت نتائج الانتخابات في بريمورسكي كراي، الواقعة أيضا في أقصى الشرق، في أعقاب احتجاجات بعد اتهامات بالتزوير وستعاد في موعد لم يحدد بعد. ولم تجر خاكاسيا بعد الجولة الثانية.

ويرجح خبراء هذه النتائج إلى تزايد الاستياء نتيجة الخطة التي يدعمها الكرملين لرفع سن التقاعد، والتي أثارت احتجاجات وتسببت بتراجع كبير في نسبة التأييد للرئيس فلاديمير بوتين.

ترشيحاتنا

وفاة أمين صندوق نادي الزمالك

يسرا ومنى ورانيا يتنافسن على الأجمل بحفل موسيقى أفلام شاهين بالجونة.. صور

بديل طبيعي للبروتين يناسب أطفالك في المدرسة

روسيا تسلم سوريا أنظمة الدفاع الجوي S-300.. وشويجو: تعزز قدرتها بشكل كبير

أرسين فينجر صاحب الـ 68 عاما يلعب مباراة كرة قدم في فرنسا..صور

رانيا محمود ياسين : نجاح نصيبي وقسمتك 2 فاق توقعاتي

محمد صلاح ورونالدو ومودريتش.. 3 تعساء ينتظرون طوق النجاة من الفيفا

روسيا: حادث الطائرة سيضر بعلاقتنا مع إسرائيل

حلاق يقتل زوجته ويصيب والده بأسيوط

القبض على شبكة لصلتها بهجوم الأحواز بإيران.. فيديو

الشيمي يوضح الفرق بين المدارس القومية والعادية..فيديو

رسميا .. روسيا تزود سوريا بمنظومة إس-300

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان أمين صندوق نادي الزمالك من مسجد الحصري.. فيديو وصور

فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي...رانيا يوسف تتألق ولبلبة بإطلالة شبابية

أرسين فينجر صاحب الـ 68 عاما يلعب مباراة كرة قدم في فرنسا..صور

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

فيديو

الكنيسي: دونالد ترامب في أضعف حالاته كرئيس دولة..فيديو
بديل طبيعي للبروتين يناسب أطفالك في المدرسة
الشيمي يوضح الفرق بين المدارس القومية والعادية..فيديو
مدير محطة الجبل الأصفر: نسعى للاكتفاء الذاتى من إنتاج الكهرباء.. فيديو
اللاوندي: الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها الدولية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟