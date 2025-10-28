تفاصيل إحالة عاطل وزوجته لمحكمة الجنايات بتهمة قتل مسن بالمرج

أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل وزوجته لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بقتل مسن داخل شقته خنقا لسرقة أمواله بدائرة قسم شرطة المرج.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن متوفى داخل شقته بدائرة القسم، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين بعثرة محتويات الشقة وسرقتها.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى لقي مصرعه على يد عاطل استأجر لديه شقة، حيث يعيش الأول بمفرده فخطط لسرقته وقتله لشراء المواد المخدرة، ثم تحين الفرصة ودخل إلى شقة الضحية.

كما كشفت التحريات أن المتهم استعان بزوجته وبمجرد دخولهما شقة المجني عليه قاما بضربه وتقييده وخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.