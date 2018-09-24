رئيس دار الكتب يتحدث في الهناجر عن حرب الشائعات ودور السوشيال ميديا فيها

يشارك الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في اللقاء الشهرى لملتقى الهناجر الثقافي بعنوان "السوشيال ميديا وحرب الشائعات" اليوم "الاثنين"، وذلك في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.



كما يشارك في الندوة أيضا كل من الدكتورة نسرين البغدادى، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، الإعلامى جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلامية رشا نبيل من التليفزيون المصرى.



ويتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية المتميزة لفرقة "غنا مصرى" بقيادة المايسترو الفنان محمد باهر، وتدير الملتقى الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقي.