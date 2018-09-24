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رئيس جنوب إفريقيا: يجب أن نتعاون لإرساء السلام وتنفيذ التنمية لمصلحة الجميع.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:24 م
صدى البلد
آيات أحمد
عبَر رئيس جمهورية جنوب افريقيا، سيريل رامافوزا، عن امتنانه للأمم المتحدة لعقدها القمة خاصة لإحيائها ذكرى نيلسون مانديلا، قائلًا " ان علينا ان نقوم بما يضمن انتشار الديمقراطية والسلام .

وأضاف سيريل رامافوزا، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد منذ قليل، ان توقيع ميثاق الامم المتحدة منذ اكثر من 70 عاما جاء فى عالم مختلف عما يحدث اليوم، مشيرًا إلى أنه ابرم بين بلدان تمثل 5% من سكان العالم وفى هذه الصدمة الجماعية أنشئت الأمم المتحدة.

وأوضح أنه يجب أن تتعاون الدول بدلا من ان تتضارب، لارساء السلام وتنفيذ التنمية لمصلحة الجميع ولتحقيق الافكار النبيلة والتعبير فى الاجراءات، مفيدًا بأن نيلسون مانديلا ولد فى مدينة صغيرة جنوب شرق افريقيا فى 1918 وعبر عن امال الملايين الذين يعيشون فى جنوب افريقيا.

وأكد أن قصة تحول جنوب افريقيا من بلد يعانى من الفصل العنصرى الى بلد ديمقراطى تمثل القدرات العظيمة الانسانية من اجل ما هو جيد لإرساء السلام.


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