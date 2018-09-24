الأوقاف: 3 ملايين جنيه حصيلة صناديق النذور خلال أغسطس

صرح الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن إجمالي ما تم تحصيله من صناديق النذور بجميع مساجد آل البيت بلغ 3 ملايين جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، يأتي ذلك نتيجة لضبط منظومتها وإحكام الرقابة والسيطرة عليها.



وأضاف طايع في تصريح لـ "صدى البلد" أن الوزارة توجه حصيلة الصناديق أو إيرادات النذور في مصارفها من عمارة المساجد وصيانتها، مع صرف النسبة المقررة لمشيخة الطرق الصوفية وقدرها 10% من إجمالي الإيرادات شهريًّا.



وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق تخصيص أكثر من 100 مليون جنيه من مواردها الذاتية بما فيها صناديق النذور لإحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد.