أحمد زعيم يكشف عن مشاريعه الفنية الجديدة

يحتفل المطرب الشاب أحمد زعيم بنجاح ألبومه الغنائى الأول "أهو أهو"، يوم الأربعاء المقبل، خلال وجوده ضيفًا على المذيعة جيهان عبد الله، فى برنامجها "أجمد 7 الساعة 7"، والذى يتم إذاعته على راديو "نجوم إف.إم".



ويكشف أحمد زعيم تفاصيل ألبومه مع "نجوم ريكوردز"، وتعاونه مع الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، والموزع الموسيقى توما، وعدد كبير من الملحنين الكبار فى مصر والوطن العربى، فضلا عن كواليس الكليبات التى قدمها مثل "أهو أهو"، وأيضا "البرود"، كما يغنى المطرب الشاب خلال الحلقة العديد من أغنيات ألبومه بناء على طلب الجمهور.



ويذاع برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، من الأحد للخميس، وتقدمه المذيعة جيهان عبد الله، على إذاعة "نجوم إف.إم"، ويعد البرنامج هو الأشهر على مستوى الإذاعات فى مصر بسبب وجوده منذ ما يقرب من 14 عامًا ويحدد ترتيب الأغنيات الجديدة لدى الجمهور.