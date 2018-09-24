ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أحمد زعيم يكشف عن مشاريعه الفنية الجديدة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:53 م
صدى البلد
نورا نبيل
يحتفل المطرب الشاب أحمد زعيم بنجاح ألبومه الغنائى الأول "أهو أهو"، يوم الأربعاء المقبل، خلال وجوده ضيفًا على المذيعة جيهان عبد الله، فى برنامجها "أجمد 7 الساعة 7"، والذى يتم إذاعته على راديو "نجوم إف.إم".

ويكشف أحمد زعيم تفاصيل ألبومه مع "نجوم ريكوردز"، وتعاونه مع الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، والموزع الموسيقى توما، وعدد كبير من الملحنين الكبار فى مصر والوطن العربى، فضلا عن كواليس الكليبات التى قدمها مثل "أهو أهو"، وأيضا "البرود"، كما يغنى المطرب الشاب خلال الحلقة العديد من أغنيات ألبومه بناء على طلب الجمهور.

ويذاع برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، من الأحد للخميس، وتقدمه المذيعة جيهان عبد الله، على إذاعة "نجوم إف.إم"، ويعد البرنامج هو الأشهر على مستوى الإذاعات فى مصر بسبب وجوده منذ ما يقرب من 14 عامًا ويحدد ترتيب الأغنيات الجديدة لدى الجمهور.

ترشيحاتنا

رسميا.. حلمى طولان يتولى تدريب الاتحاد السكندرى

لهذه الأسباب.. مودريتش يقترب من حصد لقب أفضل لاعب في العالم

شيحة: فتح العمرة على مدار العام يهبط بالأسعار وينهى مشاكل التكدس

محافظ الجيزة يقيل مدير مديرية الطرق لسوء حالة الشوارع

شاهد.. لحظة قتل سيدة على يد زوجها داخل مصعد بعد مطاردة مثيرة

الخطيب يحضر تدريب الأهلي لمؤازرة الفريق قبل مواجهة النجمة

نيويورك تحذر المشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة من تكرار فضيحة قطر

نجوم الألعاب الأخرى يدعمون محمد صلاح قبل إعلان الأفضل فى العالم

ورحل حازم ياسين .. حكاية أستاذ الجامعة الأمريكية عاشق الفارس الأبيض

من نظرة عين .. كيف وقعت ميركل ووزراء بالاتحاد الأوروبي فى حب الأهرامات وأبو الهول .. صور

توفيق عكاشة يتصالح في تهمة سرقة التيار الكهربائي

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي فى قمة نيلسون مانديلا للسلام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيدات أكثر عرضة لمشاكل عظام الركبة من الرجال.. صور

المشجر يسيطر على فساتين النجمات في اليوم الرابع من مهرجان الجونة.. صور

مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور

بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور

بالصدفة.. ثلاث نجمات يظهرن بنفس الإطلالة في الجونة.. صور

فيديو

الشهاوي: مصر أجبرت العالم على احترام المسئوليات الأخلاقية.. فيديو
رئيس جنوب إفريقيا يدعو الأمم المتحدة لضمان حقوق الإنسان .. فيديو
الرئيس السيسي: نيلسون مانديلا رمز للقارة الأفريقية.. فيديو
السيسي: هدفنا المشترك تمكين شعوبنا من مستقبل أفضل في عالم أكثر سلاما .. فيديو
السيسي: مانديلا ضحى بكل غال ونفيس لتحرير بلاده من كل ظلم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟