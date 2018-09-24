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فن

أوكا وأروتيجا يدخلان الأعلى مشاهدة بــ sorry

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:50 م
صدى البلد
أحمد البهى
استطاعت أغنية "sorry" لكل من "أوكا وأورتيجا" الدخول إلى ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب مصر.

واستطاعت الأغنية أن تحقق ما يزيد عن 700 ألف مشاهدة بعد طرحها بيومين فقط، لتحتل المرتبة الـ" 30 " من أصل 50 مرتبة ضمن القائمة.

وكانت شركة مزيكا قد طرحت على قناتها الفضائية وعلى اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى أحدث فيديو للثنائى الشهير "أوكا وأورتيجا" وهو بعنوان "sorry".

الكليب كلمات حسن عطية وألحان أورتيجا، وتوزيع أوكا، وإخراج حازم كتانه.

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