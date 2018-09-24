جوناثان وينر: حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون سياسيا

قال السفير جوناثان وينر، المبعوث السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما لشئون السلام في ليبيا، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس غير مفيد، مشيرًا إلى أن واشنطن خلال السنوات الماضية دعمت حل الأزمة الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية، ولكن حكومة نتنياهو عارضت هذا الاتجاه.



وأضاف "وينر"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن سبب ضعف الدور الأمريكي في القضية الفلسطينية هو عدم قدرة القيادة الفلسطينية على توحيد المواقف واتخاذ القرارات، مؤكدًا أن قرار نقل السفارة الأمريكية سيضر العلاقات بين فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية.



وذكر "وينر"، أنه لابد من مواصلة الحوار لإنهاء القضية الفلسطينية، ويجب أن يكون هناك حدًا أدنى للأراضي المشتركة بن إسرائيل وفلسطين، متابعًا "حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون سياسيًا ويقبله الطرفين".

