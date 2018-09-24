وزير خارجية اليمن: الطرف الانقلابى وراء تعطيل مباحثات جنيف

قال وزير خارجية اليمن الدكتور خالد اليمانى، إن المسئولين في اليمن ذهبوا إلى جنيف بدعوة من المبعوث الخاص لعقد جلسات والانخراط في عملية تشاورية لتحقيق السلام، متابعا: «لكن الطرف الإنقلابي رفض المجيء وتعذر بأسباب ليس لها صلة».



وأضاف "اليماني"، خلال لقائه مع الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «هناك توجهات من الطرف الانقلابي من قياداتهم في حزب الله وإيران بأن لا يشاركوا في تحقيق السلام».



وأشار إلى أن الحكومية اليمنية وصلت إلى مشارف الحديدة لتحريرها، معقبا: «سينقطع دابر المدد الإيراني من أسلحة ومواد تساعد علي إطالة النزاع في اليمن وحينها سوف يأتي الطرف الانقلابي ويجلس علي مفاوضة التشاورات».

