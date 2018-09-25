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رياضة

مدرب إنتر ميلان يعلن قائمة مباراة فيورنتينا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:23 ص
صدى البلد
نور عادل
أعلن لوتشيانو سباليتي،المدير الفني لإنتر ميلان، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة فيورنتينا، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي.

وجاءت قائمة النيراتزوري كالتالي:
هاندانوفيتش، باديلي، بيرني، دي فري، رانوكيا، أسامواه، ميراندا، دالبرت، دي أمبروزيو، سكرينيار، جاليارديني، فيتشينو، ناينجولان، جواو ماريو، بورخا فاليرو، بروزوفيتش، إيكادري، لوتارو مارتينيز، كيتا بالدي، بوليتانو، بيريسيتش، كاندريفا.

وفاز إنتر في الجولة الماضية على سامبدوريا، بشق الأنفس، بهدف نظيف، سجله اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

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