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رئيس الوزراء: بدء تشغيل 50 أتوبيسًا للنقل الجماعى بالمدن الجديدة لخدمة الإسكان الاجتماعى

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:28 ص
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسلمت 50 أتوبيس نقل جماعى من إجمالى 185 أتوبيسًا تم شراؤها، لتشغيلها لخدمة الإسكان الإجتماعى على وجه الخصوص بالمدن الجديدة، ويتم حاليًا تحديد المسارات والمحطات، وكذا أسعار التذاكر، لبدء التشغيل فى كل المدن، على أن يتم تسلم باقى الأتوبيسات وتشغيلها تباعًا.
 
وقال رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم تشغيل 4 أتوبيسات نقل جماعى لخدمة سكان الإسكان الإجتماعى و "إبنى بيتك" بمدينة أسيوط الجديدة، تلبية لمطالب السكان بضرورة توفير وسيلة نقل جماعى داخلى، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل الركاب أيضًا إلى مدينة أسيوط.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم أيضًا البدء على الفور فى تطوير ورفع كفاءة الطريق الرابط بين مدينتى أسيوط وأسيوط الجديدة، للإسهام فى تنمية أسيوط الجديدة، وخلخلة الكثافة السكانية بأسيوط، وهناك تكليف بسرعة الانتهاء من الأعمال.

وبشأن الشكوى من عدم إضاءة الشوارع فى منطقة إبنى بيتك، فتم البدء على الفور فى أعمال صيانة أعمدة الكهرباء، لإنارة جميع الشوارع.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنه كلف أمانة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء بمتابعة الموقف التنفيذى لهذه الأعمال، وتقديم تقرير دورى بها.

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رئيس الوزراء: بدء تشغيل 50 أتوبيسًا للنقل الجماعى بالمدن الجديدة لخدمة الإسكان الاجتماعى

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