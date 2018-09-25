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أخبار البلد

اجتماع ثلاثي لوزراء الري بمصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:13 ص
وزراء الري في مصر
وزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا
سلمى عبد الناصر
توجه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى الاجتماع الثلاثى على مستوى وزراء المياه بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالجانب الفني لسد النهضة.

وتأتى هذه المشاركة بناءً على دعوة وزير المياه والكهرباء الإثيوبى في إطار محاولات الدول الثلاث للاتفاق على دفع مسار الدراسات المشتركة تحت مظلة أعمال اللجنة الثلاثية للخبراء.

ويرافق الوزير خلال الاجتماع كل من الدكتور خالد عبد الحى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والدكتور هشام بخيت، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة.

من جانبه، قال الدكتور يسرى خفاجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن أهمية هذه المفاوضات تأتى فى إطار اتفاق إعلان المبادئ الذى وقعه رئيس الجمهورية فى مارس 2015، والرغبة فى أن تسفر عن تحقيق تقدم يحافظ على حقوق مصر المائية وتحقيق أهداف التنمية بكل من إثيوبيا والسودان.

ومن المقرر أن يتوجه الدكتور عبد العاطى عقب الاجتماع إلى العاصمة الأوغندية كمبالا للمشاركة فى فعاليات ختام المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسى بغرب أوغندا.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين الجانبين المصرى والأوغندى المتوج باتفاقية التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين فى مجال إدارة الموارد المائية والرى.

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