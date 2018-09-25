مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية بطوخ

قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز شرطة طوخ استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة، وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائى بالاشتراك مع إدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن، وذلك لتحقيق التواجد الأمنى بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الإشراف الميدانى لقيادات إدارة البحث الجنائى



وتأتى الحملة فى إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية على مستوى جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط جميع صور الخروج عن الشرعية وذلك فى مجال الحملات المتنوعة واسعة الانتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطى الفعال بالشارع المصرى.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 8 متهمين من العناصر الخطرة و3 أسلحة نارية و6 قضايا مخدرات بإجمالى 220 جم أستروكس و115 جم حشيش و20 قرصا و600 جم هيروين



كما تم ضبط متهمان بحوزتهما سلاح نارى ومواد مخدرة ودراجة نارية مبلغ بسرقتها وضبط محكوم عليه بمجمع احكام بإجمالى 5 أحكام حبس سرقة وضبط محكوم عليه فى قضية انضمام لجماعة محظورة وضبط 3 أحكام جناية و3 مراقبين هاربين و2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية،كما تم ضبط متهم فى قضية سماسرة ومتهمين فى قضية بلطجة وفرض إتاوة.



