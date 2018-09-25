ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية بطوخ

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:12 م
ًصورة أرشيفية -
ًصورة أرشيفية - حملات امنية
إبراهيم الهوارى
قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز شرطة طوخ استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة، وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائى بالاشتراك مع إدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن، وذلك لتحقيق التواجد الأمنى بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الإشراف الميدانى لقيادات إدارة البحث الجنائى

وتأتى الحملة فى إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية على مستوى جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط جميع صور الخروج عن الشرعية وذلك فى مجال الحملات المتنوعة واسعة الانتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطى الفعال بالشارع المصرى.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 8 متهمين من العناصر الخطرة و3 أسلحة نارية و6 قضايا مخدرات بإجمالى 220 جم أستروكس و115 جم حشيش و20 قرصا و600 جم هيروين

كما تم ضبط متهمان بحوزتهما سلاح نارى ومواد مخدرة ودراجة نارية مبلغ بسرقتها وضبط محكوم عليه بمجمع احكام بإجمالى 5 أحكام حبس سرقة وضبط محكوم عليه فى قضية انضمام لجماعة محظورة وضبط 3 أحكام جناية و3 مراقبين هاربين و2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية،كما تم ضبط متهم فى قضية سماسرة ومتهمين فى قضية بلطجة وفرض إتاوة.

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يرفض مشاركة الإسماعيلي بالسوبر المصري السعودي

حقيقة شكوى بتروجت لاتحاد الكرة ضد الحكم طارق مجدي

هجوم قوي من الاتحاد الدولي على ميسي ورونالدو وإشادة بمحمد صلاح

سبايكي طه حسين يثير ضجة على السوشيال ميديا.. صورة

الدفاع الروسية تقدم دلائل جديدة تؤكد تورط إسرائيل في إسقاط الطائرة

مرتضى منصور يهاجم الأهلي ومحمود الخطيب دفاعا عن تركي آل الشيخ

أفضل لاعب في العالم.. ميسي يختار مبابي ويتجاهل محمد صلاح

ميدو يعلق على تتويج محمد صلاح بجائزة بوشكاش والتشكيل المثالي

أغلى منزل في العالم بـ23 مليار إسترليني.. يعمل به 600 شخص لخدمة 5 فقط

قائد ليفربول يسخر من محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة بوشكاش

انهيار عقار وتصدع 3 مبان مجاورة فى كرموز بالإسكندرية

شعبة السيارات تناشد محافظ البنك المركزي بإتخاذ موقف حاسم تجاه البنوك..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف مبنى أثري ضخم في حوض الدمرداش بميت رهينة.. صور

التضامن الاجتماعي تشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان دلهي السينمائي الدولي

ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

فيديو

شعبة السيارات تناشد محافظ البنك المركزي بإتخاذ موقف حاسم تجاه البنوك..فيديو
جابي خوري: حضور الفنانين العالميين لمهرجان الجونة ينشط السياحة..فيديو
الفنان الفلسطيني كامل الباشا في حوار لـ صدى البلد: الجونة فاق توقعاتى.. الصحافة تجهل تغطية المهرجانات.. ونجاح القضية 23 دفع اليابان لعرضه فى 50 سينما.. فيديو وصور
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟