ميدو يعلق على تتويج محمد صلاح بجائزة بوشكاش والتشكيل المثالي

علّق أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك وتوتنهام وروما السابق، على جوائز الأفضل، والمقدمة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وقال ميدو عبر حسابه الشخصي "تويتر": "من أغرب الحاجات، إن جول محمد صلاح اللى كسب أحسن جول في الموسم، مكسبش أحسن جول في الشهر في البريميرليج وقتها، وأحسن حارس في العالم كورتوا مش في التشكيل الأفضل، وداني الفيس لعب ربع موسم، وصلاح من أحسن 3 لاعيبة في العالم، ومش موجود في أفضل تشكيل!! إزاي؟!".



وتواجد ميدو في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاختيار الأفضل "The Best"، لعام 2018، والذي أقيم في لندن.



وتوج الكرواتي لوكا مودريتش، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، بينما حصل الفرعون المصري محمد صلاح على جائزة "بوشكاش" والتي تمنح لصاحب أجمل أهداف العام.