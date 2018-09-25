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أخبار البلد

وزيرة السياحة مع الممثل الأمريكي أوين ويلسون في خان الخليلي.. صور

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:05 م
وزيرة السياحة مع
وزيرة السياحة مع النجم الامريكي اوين ويلسون
على صالح
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة نجم السينما الأمريكية الحائز على جائزة جولدن جلوب أوين ويلسون، واصطحبته في جولة داخل القاهرة القديمة، وتحديدا خان الخليلي، عقب وصوله إلى مصر أمس.

ونشرت الوزيرة الصور مع النجم الأمريكي على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، علقت عليها في تغريدة اليوم الثلاثاء، قائلة إنها «عودة إلى وقت مناسب في رحلة حقيقية جديرة بالتصديق لتوثيق لمحة عن القاهرة القديمة من منطقة خان الخليلي» في رسالة للعالم عن عراقة المناطق الأثرية في مصر

ويشارك النجم الأمريكي اوين ويلسون مجموعة من الشخصيات العالمية الأخرى في رحلته إلى مصر لحضور مهرجان الجونة السينمائي.


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