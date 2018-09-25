رئيس وزراء بلغاريا : مهتمون بالانضمام لمشروع الغاز بين مصر واليونان وقبرص

أكد بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي علي هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أن مصر تعد أهم شريك اقتصادي وتجاري لها في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تشهد زيادة في تبادل السلع بين البلدين وأن صوفيا تولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع مصر في مجال الطاقة .



واشار بيان للحكومة البلغارية وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الثلاثاء-الى قول بوريسوف للرئيس السيسي - :" نحن نعتبر مصر موردا محتملا للغاز الطبيعي ولدينا اهتمام بالانضمام لمشروع الغاز بين مصر واليونان وقبرص " مؤكدا أن بلاده مستعدة لتطوير علاقات تعاون كاملة تفيد الطرفين في جميع المجالات محل الاهتمام وهي مجالات الاقتصاد والزراعة والامن والسياحة والثقافة والتعليم وغيرها.



وأوضح بوريسوف أن بلغاريا تعتبر مصر لاعبا أساسيا في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون النشط مع مصر في مجالات مكافحة الارهاب والجريمة عابرة الحدود .

