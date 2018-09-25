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أخبار البلد

الوزراء ينفي فتح باب التعيينات بالجهاز الإداري للدولة فى أكتوبر

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:11 م
صدى البلد
محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لرئاسه مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تٌفيد بفتح الحكومة باب التعيينات بالتعاقد بالجهاز الإداري للدولة فى أكتوبر المقبل

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفى تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعيينات بالجهاز الإداري للدولة أو توفير فرص عمل بجهات حكومية، موضحًا أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها وذلك لسد الفجوات في الجهاز الإداري، بشرط أن يتم إثبات هذا العجز، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وأوضح الجهاز المركز للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه في حالة الاحتياج لكوادر بشرية للعمل يتم الإعلان، ولن يتم ذلك قبل الانتهاء من دراسة الفائض والعجز.

كما أشار الجهاز, إلى أنه يتم حاليًا حصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة للتعرف على أماكن العجز ومحاولة سدها من خلال التنقلات الداخلية والندب والإعارة، مُشيرًا إلى أنه سيتم مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين في بعض التخصصات أيضًا من خلال التدريب التحويلي من أماكن الفائض.

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