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أخبار العالم

جوتيريش: حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين أصبح بعيد المنال

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:25 م
صدى البلد
رحيم يسري
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن هناك تحديات كبيرة مازالت تهدد المجتمع الدولي والأمم المتحدة، مضيفا أنه يسعى لمنع انتشار السلاح النووي.

وأضاف "جوتيريش" خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز" الإخباري: "شهدنا استخدام السلاح الكيماوي وأفلت مستخدموه من العقاب"، مشيرا إلى أن حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين أصبح بعيد المنال.

وحذر جوتيريش من نظام عالمي تسوده الفوضى ومن خطورة التغير المناخي ، داعيا لضرورة تنفيذ اتفاق باريس.

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