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اقتصاد

جمارك القاهرة تحبط محاولتين للتهريب بـ8.1 مليون جنيه

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أحبطت إدارة مكافحة التهرب الضريبي بالقاهرة برئاسة عبد الرازق منصور، محاولتين لتهريب كميات من الأحذية تم الافراج عنها تحت التحفظ ولمبات ليد، واردة من الصين بقيمة إجمالية للشحنتين بلغت 8.1 مليون جنيه.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة فنية ضمت كلا من سهام عمر،أحمد عيد الحلو، أحمد صلاح، ناصر خلف، إسلام شكرى، ممدوح زكا، محمود عبد الحسيب، وليد والى ، نانى راشد) وتم تحرير محضرين بالواقعة بعد اخطار عبدالرازق منصور ، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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