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تعليم

جامعة الأزهر تفتح باب التحويل للطالبات بين الكليات داخل المنطقة الجغرافية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:18 م
صدى البلد
محمد شحتة
قررت جامعة الأزهر فتح باب التحويل ونقل قيد الطالبات الحاصلات على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2018 والمرشحات فى العام الجامعي الحالي، وذلك خلال الفترة من غد الأربعاء حتى الخميس 4 أكتوبر المقبل.

حددت الجامعة بعض الشروط الواجب توافرها فى عملية التحويل، وهى: أن يكون التحويل للطالبات بين الكليات أو الشعب المتناظرة داخل المنطقة الجغرافية دون التقيد بالحد الأدنى تقليلا للاغتراب ويكون نقل القيد للطالبات بين الكليات غير المتناظرة داخل المنطقة الجغرافية بشرط استيفاء الحد الأدنى والتوزيع الجغرافي وذلك فيما عدا الكليات أو الشعب التى لها اختبارات قبول مع مراعاة الشروط المؤهلة للكليات أو الشعب التى لها شروط مؤهلة تقليلا للاغتراب.

كما يتم التحويل مقابل رسوم التحويل أو نقل القيد المقررة، ويحظر التحويل أو نقل القيد للكليات أو الشعب التى لها اختبارات قبول ، ويشترط لإنهاء اجراءات التحويل أن تتقدم الطالبة بأوراقها اولا للكلية المرشحة إليها، ولا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد إخطار الإدارة العام لشئون التعليم واعتمادها من رئيس الجامعة، ولن يقبل أى طلب بعد الموعد المحدد تحت أى ظرف من الظروف والمعتد به تاريخ تسديد ايصال التحويل.

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