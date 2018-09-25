ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

الأعلى للثقافة ناعيا جلال أمين: مفكر من الطراز الرفيع

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:45 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
ينعى المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصرى، المفكِّر الكبير الدكتور جلال أمين، الذى ارتقت روحه إلى بارئها اليوم، عن عمر يناهز 83 عامًا.

وأوضح المجلس الأعلى للثقافة فى بيانه، أن الراحل الدكتور جلال أمين يعد أحد أبرز علماء الاقتصاد المصريين، بالإضافة لكونه مفكِّر من الطراز الرفيع، وله العديد من المؤلفات، أشهرها كتابه "ماذا حدث للمصريين؟"، الذى يناقش من خلاله مواهبه التغيرات الثقافية والاجتماعية في حياة المصريين بداية من منتصف حقبة الأربعينات إلى نهاية القرن العشرين، بالإضافة لمؤلفات عدة مثل: "وصف مصر فى نهاية القرن العشرين، ماذا علمتنى الحياة، ماذا حدث للثورة المصرية، محنة الدنيا والدين فى مصر".

ترشيحاتنا

الأعلى لتنظيم الإعلام يحقق في شكوى ضد قناة بيراميدز

شكري: لقاء الرئيس السيسي مع ترامب أفرز إرادة قوية لحل أزمات المنطقة ودحر الإرهاب

أحمد موسى يكشف تهديدات ترامب للرئيس الإيراني

أحمد موسى: القمة المصرية الأمريكية أزعجت الأعداء .. وقطر وتركيا مجرد هوا

شاهد.. طبيب نفسي يعالج مرضاه بوضعهم في نعش ودفنهم أحياء

الرئيس السيسى يلتقى أبو مازن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

منتخب مصر..تعرف على موعد مباراة الفراعنة المقبلة

ماكرون يفتح النار على مجلس الأمن ودونالد ترامب

أشهرها بخل المنوفى وكرم الشرقاوية وجدعنة الإسكندرانية.. أصل حكاية أمثال أهل المحافظات

ثروت سويلم يكشف الأسباب الحقيقية وراء إنهاء التعاقد مع الشركة الراعية لملابس المنتخب

تصريح صادم من مدرب ريال مدريد عن فوز محمد صلاح بجائزة بوشكاش

حقيقة تحصيل 30 جنيها رسوما على فواتير الكهرباء شهريًا لـ تحيا مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

تسليم 109 محاضر سداد لأراضي المراشدة كمرحلة أولى بقنا..صور

فيديو

شاهد.. وسائل الإعلام العربية والدولية تبرز تصريحات محمد أبو العينين في الأمم المتحدة
نشأت الديهي يروي تفاصيل محاولة اعتداء فلول الإخوان عليه في نيويورك
شكري: لقاء الرئيس السيسي مع ترامب أفرز إرادة قوية لحل أزمات المنطقة ودحر الإرهاب
عم الطفل الباكى بسبب النوم فى المدرسة يكشف تفاصيل وسبب الواقعة.. فيديو
أحمد موسى يفضح أردوغان بسبب صورته مع ترامب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟