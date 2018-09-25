الأعلى للثقافة ناعيا جلال أمين: مفكر من الطراز الرفيع

ينعى المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصرى، المفكِّر الكبير الدكتور جلال أمين، الذى ارتقت روحه إلى بارئها اليوم، عن عمر يناهز 83 عامًا.



وأوضح المجلس الأعلى للثقافة فى بيانه، أن الراحل الدكتور جلال أمين يعد أحد أبرز علماء الاقتصاد المصريين، بالإضافة لكونه مفكِّر من الطراز الرفيع، وله العديد من المؤلفات، أشهرها كتابه "ماذا حدث للمصريين؟"، الذى يناقش من خلاله مواهبه التغيرات الثقافية والاجتماعية في حياة المصريين بداية من منتصف حقبة الأربعينات إلى نهاية القرن العشرين، بالإضافة لمؤلفات عدة مثل: "وصف مصر فى نهاية القرن العشرين، ماذا علمتنى الحياة، ماذا حدث للثورة المصرية، محنة الدنيا والدين فى مصر".