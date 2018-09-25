إسبانيول يهزم إيبار بهدف نظيف ويقتحم المربع الذهبي للدوري الإسباني

تقدم فريق إسبانيول إلى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفضل فوزه على ضيفه إيبار 1 ـ 0، اليوم الثلاثاء في المرحلة السادسة للمسابقة.



ويدين إسبانيول بالفضل في هذا الفوز لمدافعه ماريو هيرموسو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68.



ورفع إسبانيول رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط في المركز الرابع، وتجمد رصيد إيبار عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر.



