زلزال .. ديربي كاونتي يفجر مفاجأة مدوية ويطرد مانشستر يونايتد من كأس الرابطة

حقق ديربي كاونتي مفاجأة كبيرة، بعبوره إلى دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية، عقب فوزه اليوم على مانشستر يونايتد بضربات الترجيح بنتيجة (8-7) بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة (2-2) في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولدترافورد.



تقدم خوان ماتا للشياطين الحمر في الدقيقة 3، ثم عادل هاري ويلسون النتيجة فى الدقيقة 59، وأضاف جاك ماريوت الهدف الثاني في الدقيقة 85 لصالح ديربي كاونتي، فيما عاد مروان فيلايني بالنتيجة لليونايتد في الدقيقة 95.



شهدت المباراة حصول سيرجيو روميرو، حارس مرمى مانشستر يونايتد على بطاقة حمراء، بعدما لمس الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70.